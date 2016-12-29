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Сибирское агентство новостей
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Потенциальный спрос Иркутской области на газ оценивается до 8 млрд кубометров в год

Главная Экономика
Иркутск
10:56 29 Декабря 2016
общество, экономика, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство РФ включило строительство газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» в перечень объектов газотранспортной структуры, создаваемых в рамках реализации соглашения между Россией и Китаем в сфере поставок природного газа. Об этом рассказал губернатор Иркутской области  Сергей Левченко.

«Разработка Ковыкты, к сожалению, давно вышла за рамки компетенции правительства Иркутской области. Для активизации работы по газификации я обратился к президенту России с просьбой об ускорении сроков начала строительства газопровода. В настоящее время правительство Иркутской области совместно с "Газпромом" ведет работу по выбору экономически эффективных решений, направленных на реализацию проекта с учетом перспективной потребности в газе потребителей региона», — цитирует издание РИА «Новости» главу региона.

По словам Левченко, объемы потребления газа в Иркутской области варьируются в одном диапазоне от 3,2 миллиарда кубических метров и до 8 миллиарда кубических метров.

С подачей газа Приангарье может стать крупным газохимическим центром. Правительство Иркутской области провело рабочие встречи с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, по привлечению их к реализации газохимических проектов.

Вопрос о необходимости газификации Бурятии, Иркутской области и Забайкалья общественность, политики и представители науки активно обсуждают на протяжении нескольких последних лет. Власти настаивают на строительстве ответвления от газопровода «Сила Сибири» на территорию Бурятии и Забайкалья, что обеспечит два региона централизованной поставкой топлива. В Иркутской области считают, что толчок этому обширному проекту даст разработка Ковыктинского месторождения. Добиться решения по распечатыванию Ковыкты с расчетом на внутренних, прежде всего, промышленных потребителей пытались несколько губернаторов Иркутской области. Однако «Газпром» продолжал отодвигать сроки промышленного ввода месторождения, ориентируясь исключительно на экспорт «голубого топлива».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 июня рекомендовал Алексею Миллеру предусмотреть газификацию Байкальского региона с помощью газопровода «Сила Сибири».

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