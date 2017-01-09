«Роснефть» договорилась о поставках этилена на «Саянскхимпласт» на своих условиях

Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» по цене на этилен и объемах его поставок. Как сообщает «Коммерсантъ», «Саянскхимпласт» принял формулу расчета цены этилена, предложенную нефтяной компанией.

Фактически всю первую половину 2016 года поставки этилена были остановлены из-за поломки на Ангарском заводе полимеров.

«Саянскхимпласт» был вынужден на пять месяцев остановить выпуск поливинилхлорида. После восстановления работы АЗП компании не могли договориться об условиях поставки, и до конца года завод получал сырье без контракта. На каких условиях будут идти поставки этилена в 2017 году, «Роснефть» и «Саянскхимпласт» пока не комментируют.

Ранее член Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталий Шуба обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг «Саянскхимпласта».

В правительстве страны, сообщили, что Дмитрий Медведев дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в проблеме и выработать конкретные меры по ситуации на предприятии.

Фото: sayansk-city.ru