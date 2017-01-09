9 января
Иркутск
погода -19 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Иркутск
...

«Роснефть» договорилась о поставках этилена на «Саянскхимпласт» на своих условиях

Главная Экономика
Иркутск
10:53 9 Января 2017
общество, экономика, промышленность, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Арбитражный суд Иркутской области утвердил мировое соглашение между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» по цене на этилен и объемах его поставок. Как сообщает «Коммерсантъ», «Саянскхимпласт» принял формулу расчета цены этилена, предложенную нефтяной компанией.

Фактически всю первую половину 2016 года поставки этилена были остановлены из-за поломки на Ангарском заводе полимеров.

«Саянскхимпласт» был вынужден на пять месяцев остановить выпуск поливинилхлорида. После восстановления работы АЗП компании не могли договориться об условиях поставки, и до конца года завод получал сырье без контракта. На каких условиях будут идти поставки этилена в 2017 году, «Роснефть» и «Саянскхимпласт» пока не комментируют.

Ранее член Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталий Шуба обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг «Саянскхимпласта».

В правительстве страны, сообщили, что Дмитрий Медведев дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в проблеме и выработать конкретные меры по ситуации на предприятии.

Фото: sayansk-city.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Потенциальный спрос Иркутской области на газ оценивается до 8 млрд кубометров в год

Потенциальный спрос Иркутской области на газ оценивается до 8 млрд кубометров в год

29 Декабря 2016 г.
С подачей газа Приангарье может стать крупным газохимическим центром
Новости Иркутска: Российско-японское предприятие начнет добычу нефти в Иркутской области

Российско-японское предприятие начнет добычу нефти в Иркутской области

19 Декабря 2016 г.
ИНК проводит геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья
Новости Иркутска: Опубликованы итоги проверки обанкротившегося «БайкалБанка»

Опубликованы итоги проверки обанкротившегося «БайкалБанка»

12 Декабря 2016 г.
Стоимость активов «БайкалБанка» не превышает 2 миллиардов рублей
Новости Иркутска: Губернатор Иркутской области за усиление контроля над ценами в сфере водоснабжения

Губернатор Иркутской области за усиление контроля над ценами в сфере водоснабжения

1 Декабря 2016 г.
Законопроект внесен в Законодательное собрание региона
Новости Иркутска: Правительство определило второго резидента ТОСЭР в Усолье-Сибирском

Правительство определило второго резидента ТОСЭР в Усолье-Сибирском

22 Ноября 2016 г.
Проект предусматривает создание 66 новых рабочих мест
Новости Иркутска: Уголовное дело возбуждено по признакам банкротства «БайкалБанка»

Уголовное дело возбуждено по признакам банкротства «БайкалБанка»

10 Ноября 2016 г.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Систему чипирования древесины протестируют в Иркутской области в 2017 году

Систему чипирования древесины протестируют в Иркутской области в 2017 году

5 Января 2017 г.
Власти намерены контролировать переработку и транспортировку леса
Новости Иркутска: Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 78 человек

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 78 человек

9 Января 2017 г.
Три человека остаются на лечении в стационарах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.