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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» купила аэропорт Братска

Главная Экономика
Иркутск
11:20 20 Апреля 2017
экономика, покупки, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» из Татарстана приобрела 100% акций ПАО «АэроБратск», которое управляет авиаузлом города. Сделка закрыта 5 апреля этого года, сообщает ТАСС.

Теперь «ВИМ-Авиа» владеет 100% уставного капитала — 55,08 млн акций, которые были приобретены у ООО «Технополис» (Москва).

Аэропорт Братска — международный аэропорт в 8 км от города. Второй по пассажирообороту аэропорт в Иркутской области. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Авиаузел имеет статус международного. Принимаемые ВС: Ан-2,-12,-24,-26,-30,-72,-74,-124,- 140,-148, Ил-76,-86,-96,-114, Ту-134,-154,-204,-214, Як-40,- 42, А-310,- 319,-320, Б-737,-747,-757,-767,-777(200), ATR-42, L-1011, CRJ-100,-200, Dash-8, Hawker-125, вертолеты всех типов.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» создана в 2002 году. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту Домодедово.

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