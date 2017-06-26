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«Газпром» рассмотрит возможность производства СУГ в Иркутской области

Главная Экономика
Иркутск
08:16 26 Июня 2017
общество, экономика, бизнес, производство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Газпром» рассмотрит возможность производства сжиженного углеводородного газа (СУГ) на базе Ковыктинской группы месторождений в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вопрос обсуждался на встрече губернатора Сергея Левченко и председателя правления компании Алексея Миллера.

Как пояснили в пресс-службе, на встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Сергей Левченко обозначил заинтересованность в скорейшем вводе в эксплуатацию участка «Ковыкта – Жигалово» объекта «Газопровод Ковыкта - Саянск – Иркутск» и в дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В Иркутской области продолжаются комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении, который станет одним из основных источников газа для газопровода «Сила Сибири». В 2016 году «Газпром» выполнил сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,1 тыс. кв. км и завершил строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин. Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые).

Между компанией и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Уровень газификации региона составляет 8,1% (в среднем по России — 67,2%).

Фото: пресс-служба правительства региона

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