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Продана значительная часть имущества «Ангарского управления строительства»

Главная Экономика
Иркутск
15:45 25 Августа 2017
экономика, банкротство , строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Спецстройсервис» приобрела часть недвижимости ОАО «Ангарское управление строительства» (АУС) – некогда крупнейшего предприятия строительной отрасли в Иркутской области. За один из лотов имущества банкрота она предложила 34,58 млн руб.

Итоги торгов опубликованы на сайте единого реестра сведений о банкротстве. ООО «Спецстройсервис» приобрело лот №2, в который вошли здания и земля в поселке Байкальск в черте Ангарска. В том числе, здание конторы СМУ-7 площадью более 1 тыс. кв. м и несколько цехов. Площадь земельного участка составляет 2,6 га.

ОАО АУС ранее являлось крупнейшей строительно-монтажной организацией в Иркутской области. В структуру предприятия входили строительно-монтажные управления, заводы железобетонных изделий, деревообрабатывающий комбинат, ремонтно-механический и кирпичный заводы и др.

В мае 2015 года ОАО АУС было признано банкротом. По данным об аффилированных лицах на 30 июня 2017 года, его основным владельцем является Алексей Иванченко (78,09% акций). Согласно отчетности предприятия, по итогам первого полугодия 2017 года оно получило прибыль в размере 18,4 млн руб.

ООО «Спецстройсервис» также расположено в Ангарске. Компания занимается, в основном, возведением объектов нефтегазовой отрасли. Ее учредителем является Юрий Анисимов.

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