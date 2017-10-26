Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

Компания «ВТБ Страхование» завершила сделку по покупке компании «МАСКИ» в Иркутской области, специализирующейся в сегменте обязательного медицинского страхования, сообщает группа ВТБ.

По итогам первого полугодия 2017 года доля «МАСКИ» на рынке обязательного медицинского страхования в Иркутской области составила 10,6%. По численности застрахованных лиц компания занимает третье место в регионе, клиентская база насчитывает порядка 270 тысяч застрахованных лиц.

«МАСКИ работает на страховом рынке 25 лет, поэтому вместе с компанией мы приобрели не только широкую клиентскую базу, но и большой опыт работы в сегменте обязательного медицинского страхования. Данная сделка реализована в рамках стратегии развития нашей страховой группы», — прокомментировал генеральный директор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин.

Сделка была завершена в октябре на открытом аукционе. Основным акционером АО «МАСКИ» (99,2%) ранее являлась администрация города Иркутск.

В ближайшее время начнется процесс реорганизации, после чего «МАСКИ» будет присоединена к «ВТБ Медицинское страхование». Полисы ОМС, ранее выданные МАСКИ, менять не потребуется.

Клиентская база «МАСКИ» насчитывает около 270 тыс. застрахованных лиц.