27 октября
Иркутск
погода 0 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

Главная Экономика
Иркутск
10:42 27 Октября 2017
общество, аэропорт, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

«Международный аэропорт Иркутск» объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4,9 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 2 ноября, на этот же день назначено подведение итогов закупки.

Cрок выполнения работ — 90 дней с момента заключения договора. Строительство запланировано на 2018 — 2020 годы. Согласно документации, площадь нового аэровокзала будет больше 40 тысяч квадратных метров. На первом этапе планируется строительство перрона, привокзальной площади и парковок, а также реконструкция подъездных путей. На втором этапе подрядчик должен расширить аэровокзал с учетом пропускной способности на 15-20 лет.

Проектирующей организации нужно будет обозначить этапы строительства и реконструкции с учетом минимизации затрат. Также необходимо спрогнозировать пропускную способность нового аэропорт на 10 лет вперед. Подрядчик должен предложить не менее трех вариантов размещения объекта и прилегающих сооружений с учетом роста объемов пассажиропотока.

Власти Иркутской области намерены в ближайшие месяцы объявить конкурс на отбор инвесторов для развития международного аэропорта Иркутск, находящегося в региональной собственности. Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считаются также «Аэропорты регионов» («Ренова») и «Базэл Аэро».

Международный аэропорт Иркутск — последний государственный аэропорт в России. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 0,9%, до 1,71 млн человек.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Сделка была завершена в октябре на открытом аукционе
Новости Иркутска: «Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области

«Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области

24 Октября 2017 г.
«Усольмаш» промышленное предприятие в городе Усолье-Сибирское
Новости Иркутска: Правительство Иркутской области представило проект бюджета на 2018 год с дефицитом 5,4%

Правительство Иркутской области представило проект бюджета на 2018 год с дефицитом 5,4%

23 Октября 2017 г.
Минздрав региона запросил на 2018 год 27,3 млрд рублей
Новости Иркутска: Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

23 Октября 2017 г.
100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года
Новости Иркутска: «Поставка» пообещала заплатить долги иркутского ипподрома

«Поставка» пообещала заплатить долги иркутского ипподрома

20 Октября 2017 г.
Объем долга составляет 34,21 млн рублей
Новости Иркутска: Сбербанк РФ предоставит «Иркутскэнерго» крупный кредит

Сбербанк РФ предоставит «Иркутскэнерго» крупный кредит

19 Октября 2017 г.
Лимит кредитной линии составляет 40 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

24 Октября 2017 г.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, отопление там работает по временной схеме
Новости Иркутска: Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

27 Октября 2017 г.
Заявки на тендер принимались до 27 октября
Новости Иркутска: Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

Путин дал ряд поручений по эконадзору Байкальской природной территории

27 Октября 2017 г.
Доклады по исполнению этих поручений должны быть представлены в декабре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.