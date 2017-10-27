В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

«Международный аэропорт Иркутск» объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4,9 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 2 ноября, на этот же день назначено подведение итогов закупки.

Cрок выполнения работ — 90 дней с момента заключения договора. Строительство запланировано на 2018 — 2020 годы. Согласно документации, площадь нового аэровокзала будет больше 40 тысяч квадратных метров. На первом этапе планируется строительство перрона, привокзальной площади и парковок, а также реконструкция подъездных путей. На втором этапе подрядчик должен расширить аэровокзал с учетом пропускной способности на 15-20 лет.

Проектирующей организации нужно будет обозначить этапы строительства и реконструкции с учетом минимизации затрат. Также необходимо спрогнозировать пропускную способность нового аэропорт на 10 лет вперед. Подрядчик должен предложить не менее трех вариантов размещения объекта и прилегающих сооружений с учетом роста объемов пассажиропотока.

Власти Иркутской области намерены в ближайшие месяцы объявить конкурс на отбор инвесторов для развития международного аэропорта Иркутск, находящегося в региональной собственности. Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считаются также «Аэропорты регионов» («Ренова») и «Базэл Аэро».

Международный аэропорт Иркутск — последний государственный аэропорт в России. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 0,9%, до 1,71 млн человек.