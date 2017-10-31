Иркутская область намерена реализовать первый в РФ проект по интенсивному лесопользованию

Иркутская область, имеющая самые большие объемы заготовки леса в России, направила в Минприроды РФ предложение усилить ответственность компаний-лесопользователей в части восстановления вырубленных лесов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

«Интенсивное лесопользование направлено на получение максимальной экономической эффективности лесного цикла — от лесовосстановления до вырубки спелого древостоя. Такая модель ведения лесного хозяйства увеличивает среднегодовой объем заготовки древесины с гектара почти в два раза», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что инициатива иркутских властей нашла поддержку, в частности, со стороны крупной целлюлозно-бумажной компании «Илим», готовой к реализации пилотного проекта.

«В первую очередь арендатору будет необходимо обеспечить выращивание посадочного материала с применением передовых технологий и закладке лесосеменных плантаций», — отметили в областном правительстве.

В целом введение такого проекта предусмотрено на данный момент в восьми лесничествах Иркутской области: Братском, Падунском, Чунском, Нижнеилимском, Балаганском, Илимском, Северном и Усть-Удинском. Нормативы для его реализации разрабатываются в настоящее время Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства, а дорожная карта внедрения согласована с Рослесхозом.

Иркутские власти рассчитывают, что стандарт будет утвержден федеральным центром и станет обязательным.