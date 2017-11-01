1 ноября
Иркутск
погода -6 °C
курсы валют
58.12
 
€ 67.64
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

ТПП Бурятии намерена открыть представительство в Токио

Главная Экономика
Иркутск
15:45 1 Ноября 2017
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Торгово-промышленная палата (ТПП) Бурятии открыла офисы в Монголии, Китае и Республике Корея. Кроме того, в январе 2018 года представительство организации появится в Токио, рассказали в пресс-службе ТПП.

Представительства ТПП Бурятии за рубежом занимаются сбором и предоставлением российским и зарубежным предпринимателям бизнес-информации; российским фирмам оказывается содействие в подборе деловых партнеров и проверке надежности фирм.

Офис ТПП в Улан-Баторе был открыто 19 июня, в Сеуле — 17 сентября. В качестве результатов работы в пресс-службе организации указали помощь с выходом на монгольский рынок компании «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».

«Предприниматель Евгений До — директор ООО «Континент-Ресурс» благодаря ТПП Бурятии установил договоренность с компанией-членом ТПП Монголии о поставке вяленого мяса в соседнюю страну, в его дальнейшие планы входит транспортировка шерсти овец в Монголию. Через представительство ТПП в Корее начат экспорт бутилированный воды «Байкал», кроме того руководство завода фанеры «Ольхон» выразило заинтересованность в выходе на корейский рынок со своей продукцией», — сообщили в пресс-службе.

26 октября организация открыла офис в китайском городе Гуанчжоу.

«Гуанчжоу мы выбрали потому что, если Пекин — политическая столица, а Шанхай финансовая, то Гуанчжоу — торговая столица Китая», — рассказал и.о. президента ТПП Петр Ертанов.

В середине ноября ТПП откроет свое представительство в Пекине, в январе 2018 года — в Токио.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутская область намерена реализовать первый в РФ проект по интенсивному лесопользованию

Иркутская область намерена реализовать первый в РФ проект по интенсивному лесопользованию

31 Октября 2017 г.
Проект поддержала компания «Илим»
Новости Иркутска: В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

27 Октября 2017 г.
Cрок выполнения работ — 90 дней с момента заключения договора
Новости Иркутска: Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Сделка была завершена в октябре на открытом аукционе
Новости Иркутска: «Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области

«Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области

24 Октября 2017 г.
«Усольмаш» промышленное предприятие в городе Усолье-Сибирское
Новости Иркутска: Правительство Иркутской области представило проект бюджета на 2018 год с дефицитом 5,4%

Правительство Иркутской области представило проект бюджета на 2018 год с дефицитом 5,4%

23 Октября 2017 г.
Минздрав региона запросил на 2018 год 27,3 млрд рублей
Новости Иркутска: Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

23 Октября 2017 г.
100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Стала известна предварительная причина массовой гибели байкальских нерп

Стала известна предварительная причина массовой гибели байкальских нерп

30 Октября 2017 г.
По словам специалистов, пресноводные тюлени умерли от остановки сердца
Новости Иркутска: В Иркутской области пациент напал на врача-нейрохирурга

В Иркутской области пациент напал на врача-нейрохирурга

1 Ноября 2017 г.
После нападения пациент убежал из больницы в неизвестном направлении
Новости Иркутска: Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

Силовики обнаружили в Иркутске нелегальный приют для пенсионеров

27 Октября 2017 г.
После резонансного пожара в Иркутске идут проверки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.