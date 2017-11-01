ТПП Бурятии намерена открыть представительство в Токио

Торгово-промышленная палата (ТПП) Бурятии открыла офисы в Монголии, Китае и Республике Корея. Кроме того, в январе 2018 года представительство организации появится в Токио, рассказали в пресс-службе ТПП.

Представительства ТПП Бурятии за рубежом занимаются сбором и предоставлением российским и зарубежным предпринимателям бизнес-информации; российским фирмам оказывается содействие в подборе деловых партнеров и проверке надежности фирм.

Офис ТПП в Улан-Баторе был открыто 19 июня, в Сеуле — 17 сентября. В качестве результатов работы в пресс-службе организации указали помощь с выходом на монгольский рынок компании «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».

«Предприниматель Евгений До — директор ООО «Континент-Ресурс» благодаря ТПП Бурятии установил договоренность с компанией-членом ТПП Монголии о поставке вяленого мяса в соседнюю страну, в его дальнейшие планы входит транспортировка шерсти овец в Монголию. Через представительство ТПП в Корее начат экспорт бутилированный воды «Байкал», кроме того руководство завода фанеры «Ольхон» выразило заинтересованность в выходе на корейский рынок со своей продукцией», — сообщили в пресс-службе.

26 октября организация открыла офис в китайском городе Гуанчжоу.

«Гуанчжоу мы выбрали потому что, если Пекин — политическая столица, а Шанхай финансовая, то Гуанчжоу — торговая столица Китая», — рассказал и.о. президента ТПП Петр Ертанов.

В середине ноября ТПП откроет свое представительство в Пекине, в январе 2018 года — в Токио.