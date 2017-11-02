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Иркутская авиакомпания запустит пассажиров в небо на освященных самолетах

Главная Экономика
Иркутск
15:12 2 Ноября 2017
авиация, самолет, священник, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «ИрАэро» приняла решение освятить новые лайнеры Sukhoi Superjet 100 и совместно с епархией присвоить самолетам имена святых.

Как сообщает «Интерфакс», для лайнеров были выбраны имена девяти святых: Святителя Спиридона Тримифунтского, Святой Матроны Московской, Святого князя Владимира, Святой Ксении Петербургской, Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и Святого благоверного князя Александра Невского. Церемония освящения самолетов назначена на 7 ноября, ее проведет настоятель храма Дмитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский в иркутском аэропорту.

Лайнеры Sukhoi Superjet 100 «ИрАэро» перевозят пассажиров по маршрутам из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург. Сама авиакомпания базируется в Иркутске и Якутске, ее филиалы находятся в Омске и Магадане.

Фото: facebook.com/«ИрАэро»

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