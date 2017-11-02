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ЕБРР вышел из состава совладельцев «Высочайшего»

Главная Экономика
Иркутск
17:22 2 Ноября 2017
золото, акции, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ПАО «Высочайший» (GV Gold) объявило об изменениях в составе своих акционеров. Из их числа вышел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении одной из крупнейших золотодобывающих компаний России.

Согласно сообщению, доля ЕБРР в размере 5,26% досрочно выкуплена дочерним предприятием компании – ЗАО «Саха Голд Майнинг», входящим в алданскую бизнес-единицу GV Gold.

«Финальный платеж составил 39 млн долларов США. Всего «Высочайший» выплатил ЕБРР 62 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что ЕБРР выйдет из числа совладельцев ПАО до 31 августа 2018 года. После выкупа акций крупнейшими акционерами ПАО «Высочайший» остаются Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов (по 20,36% у каждого).

Зарегистрированная к Иркутской области компания работает также в Республике Саха (Якутия). В 2016 году она произвела 5,1 т золота.  

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