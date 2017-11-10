10 ноября
Иркутск
погода +6 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Делегация Иркутской области презентует регион в Японии

Главная Экономика
Иркутск
11:39 10 Ноября 2017
экономика, политика, сотрудничество, япония
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Токио, где работает делегация во главе с губернатором Сергеем Левченко, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Сообщается, что Сергей Левченко накануне провел переговоры с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов JOGMEС Кейсуке Куроки, вице-президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО, вице-председателем совета директоров ITOCHU Corporation Еити Кобаяси.

Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами. По данным пресс-службы правительства, объем двусторонней торговли составил в 2016 году 749 млн долларов. Основу поставок в Японию, кроме алюминия, составляют лесоматериалы, целлюлоза, древесный уголь, бумага и картон, нефть и нефтепродукты, черные металлы. Япония поставляет в Приангарье машины и оборудование, продукцию химической промышленности.

На территории Иркутской области зарегистрировано восемь коммерческих организаций с долей инвестиций Японии. Наиболее крупные совместные предприятия — ООО «ТМ Байкал», специализирующееся на лесопереработке, а также ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО «ИНК-Запад», работающие в области нефте- и газодобычи.

«На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества – около 20 предприятий и организаций. В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны», — отметил Левченко.

Глава региона также отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения с рядом городов Японии: Иркутск — Канадзава, Шелехов — Номи, Братск — Нанао, Железногорск-Илимский — Саката, Ангарск — Комацу, Усолье-Сибирское — Кага.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: ЕБРР вышел из состава совладельцев «Высочайшего»

ЕБРР вышел из состава совладельцев «Высочайшего»

2 Ноября 2017 г.
Финальный платеж при выкупе его доли составил $39 млн
Новости Иркутска: Иркутская авиакомпания запустит пассажиров в небо на освященных самолетах

Иркутская авиакомпания запустит пассажиров в небо на освященных самолетах

2 Ноября 2017 г.
Лайнерам присвоят имена девяти святых
Новости Иркутска: ТПП Бурятии намерена открыть представительство в Токио

ТПП Бурятии намерена открыть представительство в Токио

1 Ноября 2017 г.
Офис ТПП в Улан-Баторе был открыто 19 июня
Новости Иркутска: Иркутская область намерена реализовать первый в РФ проект по интенсивному лесопользованию

Иркутская область намерена реализовать первый в РФ проект по интенсивному лесопользованию

31 Октября 2017 г.
Проект поддержала компания «Илим»
Новости Иркутска: В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

В Иркутске объявлен конкурс на разработку проекта нового аэровокзала

27 Октября 2017 г.
Cрок выполнения работ — 90 дней с момента заключения договора
Новости Иркутска: Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

Группа ВТБ купила иркутскую страховую компанию «Маски» за 207 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Сделка была завершена в октябре на открытом аукционе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

8 Ноября 2017 г.
Самую крупную дотацию выплатят Иркутскому областному музыкальному театру
Новости Иркутска: Корейская Lotte Group откроет отель в Иркутске

Корейская Lotte Group откроет отель в Иркутске

7 Ноября 2017 г.
Сроки реализации проекта пока не уточняются
Новости Иркутска: Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

7 Ноября 2017 г.
Животные умерли в течение двух дней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.