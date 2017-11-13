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На охрану здания правительства Иркутской области готовы потратить 35 млн рублей

Главная Экономика
Иркутск
08:38 13 Ноября 2017
правительство, закупки, торги, экономика, общество, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Иркутской области объявили электронный аукцион на выполнение работ по монтажу автоматизированного комплекса систем безопасности здания правительства региона. Документация опубликована на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта — 35,4 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет провести демонтаж старых систем наблюдения, контроля и управления доступом и эвакуацией. После этого подрядчик должен установить новую систему телевизионного наблюдения, которая обеспечит круглосуточный визуальный контроль обстановки по периметру здания, регистрацию тревожных событий и формирование архива.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября, торги назначены на 1 декабря. Источником финансирования является бюджет Иркутской области.

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