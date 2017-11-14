Иркутская область получит 1,5 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам

Иркутская область получит дотацию из федерального бюджета в 1,5 млрд рублей на повышение зарплат работникам образования, здравоохранения, культуры в соответствии с «майскими указами» президента. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области со ссылкой на представителя региона в Совете Федерации РФ Виталия Шубу.

Решение о повышении зарплат бюджетникам было принято на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Общая сумма дотации составила 20 млрд рублей, ее распределили между 40 регионами.

«Совет Федерации последовательно выступает за распределение трансфертов регионам через закон о бюджете, а не дополнительные решения. Наши предложения услышаны: впервые за многие годы уже ко второму чтению бюджета РФ на 2018 год планируется распределить все 70 субсидий, которые выделяются регионам на различные цели. Это позволит субъектам уже на стадии формирования своих бюджетов точно знать, сколько денег они получат из федеральной казны», — процитировало издание слова Шубы.

Уточняется, что более 600 млн рублей регион получит на реализацию программы формирования современной городской среды, 477,3 млн рублей выделят на создание новых мест в образовательных учреждениях. На мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2018 году Иркутской области дадут 386 млн рублей.

Кроме того, за «достижение наивысших темпов роста» налогового потенциала по итогам 2016 года в Иркутскую область направят 714,2 млн рублей.