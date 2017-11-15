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Иркутская область получит 180 млн рублей на строительство сельских дорог

Главная Экономика
Иркутск
13:53 15 Ноября 2017
общество, дороги, сельское хозяйство, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Иркутская область в 2018 году получит из федерального бюджета 180,8 млн рублей на строительство сельских дорог, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Заявка на софинансирование мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» была подана в Федеральное дорожное агентство и прошла согласование», — говорится в сообщении.

Работы будут вестись в Осинском и Баяндаевском районах. Это дороги к деревням Шатой и Батхай общей протяженностью 11,31 километра и подъезд к крестьянскому хозяйству 4,7 километра. В общей сложности на эти цели будет направлено 288,7 млн рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета составит 93,5 млн  рублей, из местных бюджетов — 14,4 млн рублей.

Отметим, до 30 ноября 2017 года закончат реконструкцию 4,6 километра дорог в Боханском районе. На работы в 2017 году направили 206,6 млн рублей.

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