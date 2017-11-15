Иркутская область получит 180 млн рублей на строительство сельских дорог

Иркутская область в 2018 году получит из федерального бюджета 180,8 млн рублей на строительство сельских дорог, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Заявка на софинансирование мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» была подана в Федеральное дорожное агентство и прошла согласование», — говорится в сообщении.

Работы будут вестись в Осинском и Баяндаевском районах. Это дороги к деревням Шатой и Батхай общей протяженностью 11,31 километра и подъезд к крестьянскому хозяйству 4,7 километра. В общей сложности на эти цели будет направлено 288,7 млн рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета составит 93,5 млн рублей, из местных бюджетов — 14,4 млн рублей.

Отметим, до 30 ноября 2017 года закончат реконструкцию 4,6 километра дорог в Боханском районе. На работы в 2017 году направили 206,6 млн рублей.