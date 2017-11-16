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В Иркутской области появится новая территория опережающего развития

Главная Экономика
Иркутск
13:20 16 Ноября 2017
развитие, экономика, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минэкономразвития РФ одобрили заявку Иркутской области на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Черемхово. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Создание территории опережающего социально-экономического развития в Черемхово будет способствовать диверсификации экономики моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия за счет установления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и реализации инвестиционных проектов по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов и другого», — прокомментировал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Речь идет о второй ТОСЭР в Иркутской области наряду с ранее созданной в городе Усолье-Сибирское.

За 10 лет в проекты планируют привлечь 4 млрд рублей инвестиций; будет создано более тысячи рабочих мест.

Территория опережающего развития — это особая экономическая зона с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. ТОРы создаются для привлечения инвестиций в тот или иной регион. Первые ТОР появились в России на Дальнем Востоке.

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