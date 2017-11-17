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Определен подрядчик для реконструкции переправы на остров Ольхон

Главная Экономика
Иркутск
15:37 17 Ноября 2017
экономика, строительство, реконструкция, переправа
Автор: Sibnovosti.ru
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Подрядчиком для реконструкции причальных сооружений на паромной переправе поселок Сахюрта — остров Ольхон станет АО «Дорожная служба Иркутской области» (ДСИО, находится в 100% собственности региона). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Работы по реконструкции переправы планируется провести до 30 октября 2018 года. Сумма контракта составила 110 млн рублей. Финансирование проекта предусмотрено за счет бюджета региона.

В этом году подрядчик проведет подготовительные работы. Непосредственно к реконструкции причала на материковой части приступит уже в следующем.

Предполагается, что на переправе на остров будут проведены работы по устройству пирса, подъезда к нему и площадок, освещения, а также будут построены очистные сооружения и резервуар для очистных сточных вод.

Реконструкция причала была приостановлена в 2015 году — обнаружилось несоответствие геологических изысканий с фактическими. Также появились форс-мажорные обстоятельства, связанные с понижением уровня воды в Байкале. С ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», которое производило работы, расторгли госконтракт. Всего на начало реконструкции в 2014-2015 годах потратили 127 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства региона

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