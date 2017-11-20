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Иркутская область и Росгеология подписали контракт на рекультивацию отходов БЦБК

Главная Экономика
Иркутск
09:04 20 Ноября 2017
экология, завод, бюджет, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и подразделение государственного холдинга «Росгеология» — АО «Иркутскгеофизика» — подписали контракт на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость контракта оценивается в 6 млрд рублей. 79% средств будет выделено в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы, софинансирование из бюджета Иркутской области определено в объеме 21%.

До конца текущего года Росгеология завершит инженерные изыскания по восьми накопителям шлам-лигнина, предусмотренных проектом, который до 1 декабря должен быть представлен на рассмотрение Главгосэкспертизы.

Кроме того, в первом квартале 2018 года такие изыскания будут проведены на двух неучтенных ранее картах отходов, а также на водозаборных и очистных сооружениях, которые тоже требуют ликвидации. По этим объектам впоследствии будет разработан отдельный проект.

«Необходимые технические и производственные средства у Росгеологии есть. Поэтому работаем в соответствии с графиком, существующего, в том числе, в рамках контракта. Я не вижу никаких рисков для того, чтобы в летний полевой сезон 2018 года мы уже начали непосредственно процесс по рекультивации ранее накопленных отходов БЦБК», — цитирует пресс-служба гендиректора Росгеологии Романа Панова.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы. На картах- накопителях БЦБК за 50 лет работы комбината накоплено порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала.

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