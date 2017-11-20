Разливавший для зарубежья байкальскую воду завод приостановили за антисанитарию

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура через суд добилась приостановки работы завода, занимавшегося розливом воды из Байкала и поставлявшим ее за границу, из-за грубых нарушений санитарного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, завод, принадлежащий частному предпринимателю, работает в Байкальске (название предприятия ведомство не указывает, - прим. Sibnovosti). В ходе проверки выяснилось, что предприятие работает с нарушениями.

- Необходимые лабораторные исследования качества разливаемой предприятием воды осуществлялись не на всех этапах производственного процесса, этикетки на продукции не соответствовали требованиям технических регламентов, - пояснили в надзорном ведомстве.

По словам прокуроров, от некачественной «байкальской воды» могли пострадать как потребители, так и репутации РФ, как экспортера продукта. По настоянию прокуроров Слюдянский районный суд приостановил деятельность завода до устранения выявленных нарушений.

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