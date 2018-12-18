Kopy Goldfields продала золотодобывающую компанию в Иркутской области

Шведская компания Kopy Goldfields продала ООО «Таежное», которому принадлежат лицензии на добычу золота в Иркутской области. О завершении сделки сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте Kopy Goldfields, сумма сделки составила $6 млн. Она должна быть выплачена несколькими траншами до конца 2021 года. Но если выплаты завершатся до конца 2020-го, то активы обойдутся покупателям уже в $5 млн.

По данным «Интерфакса», летом этого года ООО «Таежное» перешло компании «Нортэкс-Инжиниринг», принадлежащей Анатолию Алехину, Богдану Алещенко и Михаилу Ножичкину. Теперь собственником ООО «Таежное» стало ООО «Витим золотой» Евгения Дольникова и Виталия Волкова.

Проект «Таежного» включает проявление Копыловское, Восточную площадь, участки Тахтыкан и Правовесенний. Все они расположены в Бодайбинском районе Иркутской области.