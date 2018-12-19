В Иркутской области утверждены тарифы на услуги «мусорных» регоператоров

В Иркутской области утверждены тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующие решения приняла региональная служба по тарифам.

В Иркутской области статус регионального оператора получили две компании. Тарифы для них оказались различными. Они будут действовать с 1 января 2019 года.

На услуги ООО «Братский полигон ТБО» установлен двойной тариф. Для населения он составит с 1 января 2019 года 595 руб. (с НДС) за 1 куб. м отходов и повысится с 1 июля до примерно 627 руб. Прочие потребители будут платить 496,1 и 522,5 руб. В зону действия ООО «Братский полигон ТБО» входят, помимо прочего, города Братск и Усть-Илимск.

На остальной части региона, в частности, в Иркутске, работает ООО «РТ-НЭО Иркутск». Здесь с 1 января население будет платить 522,9 руб. за 1 куб. м, с 1 июля – 594,5 руб. Прочие потребители – 435,7 и 495,4 руб. соответственно.

Вчера стало известно о том, что в Хакасии утверждение тарифов затягивается. Глава региона Валентин Коновалов раскритиковал размер тарифов, согласованный командой прежнего руководителя республики. По данным сайта правительства Хакасии, в случае их утверждения в Орджоникидзевском или Ширинском районах семья из пяти человек будет вынуждена платить почти 700 руб., в Абакане и в Черногорске тариф может вырасти в два-три раза. В республике статус регоператора получило ООО «Аэросити-2000».

Как сообщали Sibnovosti.ru, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов признал, что регион не готов к переходу на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Край будет просить предоставить ему отсрочку на год.

В Новосибирской области тариф на услуги ООО «Экология-Новосибирск» был утвержден на этой неделе. Как сообщали Sibnovosti.ru, он установлен в размере 466 руб. за 1 куб. м, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 руб. с человека в месяц.

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