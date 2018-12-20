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Строительство терминала аэропорта в Улан-Удэ начнется в 2019 году

Главная Экономика
Иркутск
11:54 20 Декабря 2018
аэропорт, строительство, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2019 году начнется строительство нового терминала аэропорта Байкал в Улан-Удэ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Открыть его планируют к туристическому сезону 2021 года.

В минувшую среду состоялся официальный ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы Байкала. О дальнейших планах развития аэропорта рассказал принявший участие в церемонии руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» (собственник аэропорта) Евгений Янкелевич.

«После владения аэропортом в течение года мы оценили динамику роста пассажиропотока и приняли решение начать в следующем году активную фазу проектирования и строительства нового терминального комплекса. На первом этапе будем строить новое здание терминала внутренних воздушных линий, который станет сердцевиной будущего большого терминала. Строить начнем в середине 2019 года. Площадь 5000 кв. м., два телетрапа и капитальный ремонт существующего терминала, который мы отдадим полностью под международные перевозки. Общая площадь 13-14 тысяч кв. м.», – процитировал Евгения Янкелевича официальный портал республики.

По данным главы Бурятии Алексея Цыденова, новый терминал рассчитан на 2 млн пассажиров в год. Первый этап работ стоимостью 1,5 млрд руб. завершится в 2020 году.

По данным «Новапорта», действующий терминальный комплекс аэропорта имеет площадь 11 тыс. кв. м. Пассажиропоток Байкала в 2017 году составил 0,3 млн человек. В сентябре 2017 года руководитель «Новапорта» Роман Троценко говорил о том, что через пять лет при инвестициях в 3 млрд руб. пассажиропоток может быть увеличен до 1 млн.

Фото: сайт холдинга «Новапорт»

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