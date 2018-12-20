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«МРСК Сибири» готова приобрести сети Северо-Байкальского района Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
14:20 20 Декабря 2018
электроэнергия, компания, решение
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «МРСК Сибири» намерено приобрести электросетевое хозяйство в Северо-Байкальском районе Бурятии. Решение было принято на заседании совета директоров компании 19 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение совета директоров опубликовано в официальных материалах «МРСК Сибири» (входит в «Россети»). В них говорится, что компания готова заплатить за активы 74,45 млн руб.

«Принять к сведению, что целесообразность совершения сделки определена по итогам комплексного анализа ее параметров, с учетом дополнительных положительных эффектов, прогнозируемых ПАО «МРСК Сибири». Считать целесообразным реализацию сделки с учетом заявленных параметров», - говорится в протоколе.

Контрагентом выступает Северо-Байкальский район в лице муниципального комитета по управлению муниципальным хозяйством. Электросетевое хозяйство для его продажи должно быть выставлено на торги.

Северо-Байкальский район с центром в Нижнеангарске расположен в северо-западной части Бурятии. На площади более 55 тыс. кв. км здесь проживает всего около 14 тыс. человек.

Как сообщали Sibnovosti.ru, на совещании в январе 2018 года полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказался за скорейшую консолидацию сибирских сетевых компаний. Тогда он выразил уверенность, что основой для слияния сетевого хозяйства должна стать «МРСК Сибири».

Фото: сайт «МРСК Сибири»

 

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