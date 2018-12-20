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Владивостокский банк стал владельцем гостиницы на Байкале

Главная Экономика
Иркутск
18:31 20 Декабря 2018
продажа, банк, земля
Автор: Sibnovosti.ru
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Владивостокский «Солид Банк» приобрел туристический комплекс в Иркутской области на берегу Байкала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сумма сделки составила 38,2 млн руб.

Недвижимость принадлежала зарегистрированному в Иркутской области ООО «Байкомтур», которое находится в процедуре конкурсного производства. В составе лота на торги были выставлены земельный участок в 0,67 га, двухэтажный туристический комплекс в 617,8 кв. м и ряд других объектов. Лот был выставлен с первоначальной ценой 63,7 млн руб. Она постепенно снижалась. В документации торгов указывается, что эти активы находятся в залоге у АО «Солид Банк».

Гостиница находится в поселке Листвянка. Это один из самых популярных населенных пунктов у туристов, приезжающих на Байкал.

АО «Солид Банк» ведет свою историю с 1991 года. Его крупнейшими акционерами указаны ООО «Солид-Кама» (46,8% акций) и японская компания Sawada Holdings Co., Ltd (почти 40%).

Фото: официальный сайт Листвянки

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