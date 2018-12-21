21 декабря
Иркутск
погода -14 °C
67.37
 
€ 76.94
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Началась подготовка плана развития столицы Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
12:54 21 Декабря 2018
программа, развитие, город
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первый рабочий вариант комплексного плана по развитию Улан-Удэ будет готов в начале 2019 года. Решение об этом было принято на заседании специальной комиссии при правительстве Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С инициативой принять программу развития столицы республики глава Бурятии Алексей Цыденов выступил в октябре этого года. Соответствующие поручения были даны правительству региона и властям города.

«Депутаты Народного Хурала от города Улан-Удэ и администрация г. Улан-Удэ неоднократно ставили вопрос о разработке государственной программы «Развитие города Улан-Удэ». Но формирование отдельной госпрограммы затруднено тем, что средства, выделяемые из бюджета, распределены по разным госпрограммам и дублирование мероприятий запрещено нормативно-правовым регулированием. Поэтому Главой Республики Бурятия принято решение о разработке комплексного плана социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2024 года», - сообщил на первом заседании комиссии по развитию Улан-Удэ 20 декабря первый вице-премьер правительства Бурятии Игорь Шутенков.

По данным официального портала республики, в бюджете региона на 2019 год Улан-Удэ в качестве межбюджетных трансфертов выделено 4,3 млрд руб., что составляет 7,8% от общего объема расходов республиканского бюджета. В целом в 2019 году на объекты капстроительства столицы республики из федерального и республиканского бюджетов будет направлено 11,8 млрд руб.

Население Улан-Удэ составляет около 435 тыс. человек при общей численности населения Бурятии 984 тыс. человек.  

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Владивостокский банк стал владельцем гостиницы на Байкале

Владивостокский банк стал владельцем гостиницы на Байкале

20 Декабря 2018 г.
«Солид Банк» выкупил имущество «Байкомтура» за 38,2 млн рублей
Новости Иркутска: «МРСК Сибири» готова приобрести сети Северо-Байкальского района Бурятии

«МРСК Сибири» готова приобрести сети Северо-Байкальского района Бурятии

20 Декабря 2018 г.
В компании оценили эти активы в 74,45 млн рублей
Новости Иркутска: Строительство терминала аэропорта в Улан-Удэ начнется в 2019 году

Строительство терминала аэропорта в Улан-Удэ начнется в 2019 году

20 Декабря 2018 г.
«Новапорт» вложит на первом этапе проекта 1,5 млрд рублей
Новости Иркутска: В Иркутской области утверждены тарифы на услуги «мусорных» регоператоров

В Иркутской области утверждены тарифы на услуги «мусорных» регоператоров

19 Декабря 2018 г.
В Хакасии глава региона потребовал пересмотреть тарифы
Новости Иркутска: Kopy Goldfields продала золотодобывающую компанию в Иркутской области

Kopy Goldfields продала золотодобывающую компанию в Иркутской области

18 Декабря 2018 г.
Сумма сделки составляет от $5 млн до $6 млн
Новости Иркутска: «Селенгинский ЦКК» в Бурятии получит 470 млн рублей от федерального фонда

«Селенгинский ЦКК» в Бурятии получит 470 млн рублей от федерального фонда

17 Декабря 2018 г.
Средства направят на модернизацию производства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: ТВЭЛ и Иркутская область согласовали дорожную карту сотрудничества

ТВЭЛ и Иркутская область согласовали дорожную карту сотрудничества

17 Декабря 2018 г.
На площадке АЭХК предполагается открыть новые производства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356