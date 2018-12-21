Началась подготовка плана развития столицы Бурятии

Первый рабочий вариант комплексного плана по развитию Улан-Удэ будет готов в начале 2019 года. Решение об этом было принято на заседании специальной комиссии при правительстве Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С инициативой принять программу развития столицы республики глава Бурятии Алексей Цыденов выступил в октябре этого года. Соответствующие поручения были даны правительству региона и властям города.

«Депутаты Народного Хурала от города Улан-Удэ и администрация г. Улан-Удэ неоднократно ставили вопрос о разработке государственной программы «Развитие города Улан-Удэ». Но формирование отдельной госпрограммы затруднено тем, что средства, выделяемые из бюджета, распределены по разным госпрограммам и дублирование мероприятий запрещено нормативно-правовым регулированием. Поэтому Главой Республики Бурятия принято решение о разработке комплексного плана социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2024 года», - сообщил на первом заседании комиссии по развитию Улан-Удэ 20 декабря первый вице-премьер правительства Бурятии Игорь Шутенков.

По данным официального портала республики, в бюджете региона на 2019 год Улан-Удэ в качестве межбюджетных трансфертов выделено 4,3 млрд руб., что составляет 7,8% от общего объема расходов республиканского бюджета. В целом в 2019 году на объекты капстроительства столицы республики из федерального и республиканского бюджетов будет направлено 11,8 млрд руб.

Население Улан-Удэ составляет около 435 тыс. человек при общей численности населения Бурятии 984 тыс. человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия