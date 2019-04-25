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Плотину Братской ГЭС перекрывают для транспорта

Главная Экономика
Иркутск
19:27 25 Апреля 2019
мост, транспорт, гэс
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Иркутской области настаивает на строительстве мостов через Ангару, чтобы перенести на них движение с плотины Братской ГЭС. По оценке руководства региона, только так можно обеспечить безопасность станции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблема обсуждалась сегодня в Братске на заседании региональной антитеррористической комиссии. Оно прошло под председательством иркутского губернатора Сергея Левченко.

«Для того, чтобы плотина была в более безопасном состоянии, нужно и железную, и автомобильную дороги выводить за пределы проезжей части ГЭС… Договорились, что будем выходить на Национальный антитеррористический комитет и Совет безопасности Российской Федерации с просьбой рассмотреть наши предложения по строительству в Братске мостов – автомобильного и железнодорожного», - приводит официальный портал региона слова губернатора.

Братская ГЭС принадлежит ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). Ее плотина соединяет берега Ангары. В сутки этой дорогой пользуются около 13 тыс. автомобилей и 38 железнодорожных составов.

Правительство Иркутской области, ссылаясь на данные En+ Group, указывает, что строительство двух мостов обойдется в сумме в 89 млрд руб.

Фото: официальный портал Иркутской области

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