11 мая
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Реконструкция бурятских рыбозаводов начнется в 2020 году

Главная Экономика
Иркутск
16:54 11 Мая 2019
рыба, завод, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Реконструкция Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов в Республике Бурятия начнется в будущем году. О перспективах предприятий, благодаря которым предстоит восстановить популяцию байкальского омуля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О сроках предстоящих работ глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе поездки на Большереченский завод, расположенный в Кабанском районе. На предприятии он принял участие в выпуске 2 млн личинок омуля в Байкал.

«В этом году идет проектирование по Большереченскому заводу, со следующего года начнется реконструкция на два года. Также по Селенгинскому заводу уже заключен контракт на проектирование. В этом году проектируем, со следующего года начнется реконструкция», - сообщил руководитель региона.

Ранее в ФГБУ «Главрыбвод» заявляли, что проекты реконструкции двух рыбоводных заводов в Бурятии разработают до конца 2018 года.

По данным официального портала Республики Бурятия, нацпроект «Экология» предполагает восстановление в регионе Большереченского, Селенгинского и Гусиноозерского рыбозаводов. На это будет выделено 800 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, с 1 октября 2017 года был введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля из-за снижения его численности. Корректировать это распоряжение до 2021 года Росрыболовство не намерено. На совещании в Улан-Удэ в марте этого года руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления этого ведомства Роман Гармаев высказался также за запрет на предоставление квот на вылов коренным малочисленным народам Севера.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Плотину Братской ГЭС перекрывают для транспорта

Плотину Братской ГЭС перекрывают для транспорта

25 Апреля 2019 г.
Иркутские власти считают необходимым перенести движение на новые мосты
Новости Иркутска: Разработкой проекта второго Северомуйского тоннеля занимаются сибирские угольщики

Разработкой проекта второго Северомуйского тоннеля занимаются сибирские угольщики

22 Апреля 2019 г.
В работе принимают участие «Сибантрацит» и «ВостокУголь»
Новости Иркутска: «Иркутская нефтяная компания» инвестирует в геологоразведку в Эвенкии

«Иркутская нефтяная компания» инвестирует в геологоразведку в Эвенкии

15 Апреля 2019 г.
Совместное предприятие ИНК и JOGMEC вложит $100 млн до 2021 года
Новости Иркутска: Строительство обхода иркутского города Усолье-Сибирское начнется в этом году

Строительство обхода иркутского города Усолье-Сибирское начнется в этом году

12 Апреля 2019 г.
Общая стоимость проекта составляет 17 млрд рублей
Новости Иркутска: Первую партию самолетов «Байкал» выпустят не ранее 2021 года

Первую партию самолетов «Байкал» выпустят не ранее 2021 года

10 Апреля 2019 г.
Производство разработанной в Новосибирске машины организовано на «Улан-Удэнском авиационном заводе»
Новости Иркутска: Строительство завода на берегу Байкала остановлено иркутским арбитражом

Строительство завода на берегу Байкала остановлено иркутским арбитражом

3 Апреля 2019 г.
Суд ввел обеспечительные меры по иску природоохранной прокуратуры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

10 Мая 2019 г.
Победить стихию в «Заповедном Прибайкалье» пока не удалось
Новости Иркутска: В столице Бурятии горячую воду отключат в праздники

В столице Бурятии горячую воду отключат в праздники

7 Мая 2019 г.
Первые отключения будут действовать с 10 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356