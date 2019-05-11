Реконструкция бурятских рыбозаводов начнется в 2020 году

Реконструкция Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов в Республике Бурятия начнется в будущем году. О перспективах предприятий, благодаря которым предстоит восстановить популяцию байкальского омуля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О сроках предстоящих работ глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе поездки на Большереченский завод, расположенный в Кабанском районе. На предприятии он принял участие в выпуске 2 млн личинок омуля в Байкал.

«В этом году идет проектирование по Большереченскому заводу, со следующего года начнется реконструкция на два года. Также по Селенгинскому заводу уже заключен контракт на проектирование. В этом году проектируем, со следующего года начнется реконструкция», - сообщил руководитель региона.

Ранее в ФГБУ «Главрыбвод» заявляли, что проекты реконструкции двух рыбоводных заводов в Бурятии разработают до конца 2018 года.

По данным официального портала Республики Бурятия, нацпроект «Экология» предполагает восстановление в регионе Большереченского, Селенгинского и Гусиноозерского рыбозаводов. На это будет выделено 800 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, с 1 октября 2017 года был введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля из-за снижения его численности. Корректировать это распоряжение до 2021 года Росрыболовство не намерено. На совещании в Улан-Удэ в марте этого года руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления этого ведомства Роман Гармаев высказался также за запрет на предоставление квот на вылов коренным малочисленным народам Севера.

Фото: официальный портал Республики Бурятия