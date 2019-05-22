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Иркутский банк признан банкротом

Главная Экономика
Иркутск
08:08 22 Мая 2019
банк, банкрот, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитраж Иркутской области признал АО «ВостСибтранскомбанк» (ВСТКБ) несостоятельным. О решении суда по делу о банкротстве банка, ранее лишенного лицензии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, Центробанк лишил лицензии иркутский банк в октябре прошлого года. В кредитное учреждение была назначена временная администрация. В декабре стало известно, что эта администрация выявила вывод средств, совершенный «бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии».

Иск о банкротстве АО ВСТКБ Центробанк подал в ноябре 2018 года. Пока в картотеке арбитражных дел опубликована только резолютивная часть решения. Конкурсное производство вводится на срок в один год. Функции конкурсного управляющего возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

О ходе процедуры АСВ отчитается в суде 20 мая 2020 года.

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