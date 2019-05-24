В Улан-Удэ построят ледовый стадион по концессии

Правительство Бурятии подписало с барнаульским ООО «Арена» концессионное соглашение по строительству ледового дворца спорта (ЛДС). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В структуре ЛДС запланированы две ледовые площадки размерами 30х60 м и 20х45 м. Одна из них будет трансформироваться в концертную площадку на 4 тыс. зрителей.

«Арена» станет инвестором, подрядчиком и эксплуатирующей компанией. По данным республиканских властей, федеральный бюджет выделит на реализацию проекта 1,1 млрд руб., республиканский – 100 млн руб.

«Для нас это очень выгодные условия – концессионер на стадии строительства вкладывает 200 млн собственных средств, и в течение десяти лет занимается эксплуатацией», - приводит официальный портал Бурятии комментарий главы республики Алексея Цыденова.

ООО «Арена» построила ледовые стадионы в Барнауле и Рубцовске. В октябре 2017 года компания представила проект создания ЛДС в Абакане.

Напомним, во время медиафорума ОНФ в 2018 году журналистка из Бурятии сказала о том, что этот регион остается одним из немногих, где нет ЛДС. Тогда президент РФ Владимир Путин пообещал помочь в организации строительства стадиона. В середине 2018 года в ходе обсуждения проекта с участием правительства РФ и руководства Бурятии он оценивался в 1,4 млрд руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия