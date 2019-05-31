В Иркутской области снесут и расселят первую «хрущевку»

В городе Ангарске Иркутской области впервые будет снесен пятиэтажный панельный дом. О пилотном проекте в регионе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах по сносу первого дома 335-й серии рассказал первый вице-губернатор Иркутской области Руслан Болотов. Он провел заседание рабочей группы, специально созданной для решения вопросов с многоквартирными домами серии 1-335.

«Губернатором дано поручение разработать механизм решения вопроса с домами 335-ой серии. «Пилотный» дом для расселения в 2019 году расположен в городе Ангарске. Результаты технического обследования показали, что проведение капитального ремонта нецелесообразно», - сообщил он.

Опасения вызывает состояние тех «хрущевок», которые расположены на территориях с сейсмической активностью. Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года власти Ангарска предложили провести масштабное техническое обследование жилых домов серии 1-335 (их в городе насчитывается около 490). Такие «хрущевки» не соответствуют современным требованиям сейсмичности для Иркутской области в восемь баллов (дефицит составляет как минимум два балла).

По данным официального портала Иркутской области, обследование пройдет в Иркутске и Ангарске. По его результатам будет принято отдельное решение о судьбе каждого здания.

Фото: официальный портал Иркутской области