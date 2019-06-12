В Бурятии ведут монтаж второй СЭС

В Республике Бурятия приступили к монтажу Хоринской солнечной электростанции (СЭС). Она будет второй СЭС в регионе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мощность станции составит 15 МВт. Она расположится на участке в 48 га, переданном в аренду. Подрядчиком строительно-монтажных работ выступает ООО «РегионПромСтрой». Инвестор – группа «Хевел» – вложит в проект 1,3 млрд руб.

Как напоминает официальный портал Бурятии, в 2017 году правительство региона и ГК «Хевел» заключили соглашение о сотрудничестве. Уже в том году в Бичурском районе была построена первая СЭС мощностью 10 МВт. Предполагается, что Хоринская СЭС будет построена к ноябрю 2019 года.

Как писали Sibnovosti.ru, «Хевел» активно работает в Сибири. На ее счету несколько СЭС в Республике Алтай. Кроме того, в ходе состоявшегося недавно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) группа подписала с ПАО «Газпром нефть» соглашение о сотрудничестве, которое предполагает строительство СЭС на территории «Омском НПЗ» мощностью 1 МВт.

Фото: официальный портал Республики Бурятия