Монгольский инвестор соберет стружку в Бурятии

Монгольская компания «Монпеллет» построит в Бурятии завод по производству пеллет. Об этом говорится в соглашении компании с властями республики о сотрудничестве в сфере развития топливной альтернативной энергетики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала Бурятии, инициатива монгольской компании связана с тем, что руководство этой страны ввело запрет на использование в Улан-Баторе угля в качестве топлива. Он действует с мая 2019 года.

Предполагается, что «Монпеллет» построит завод на базе обанкроченного «Таловского завода ЖБК» в Прибайкальском районе. Отходы лесопиления в качестве сырья компания намерена собирать по всей республике. Мощность предприятия составит 120 тыс. т пеллет в год. Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что иностранный инвестор вкладывает в проект $10 млн.

ООО «Таловский завод ЖБК» было признано банкротом в апреле 2017 года по иску налоговой службы. Основное имущество предприятия уже распродано. Так, в июне этого года ООО «Авто Арт 03» приобрело за 11,2 млн руб. целый ряд объектов завода, включая его главный корпус площадью 7,4 тыс. кв. м.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале 2018 года резидентом территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское в соседней Иркутской области было зарегистрирована компания «Лайм». Она также планирует заняться выпуском древесных топливных пеллет.

Фото: официальный портал Республики Бурятия