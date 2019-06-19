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Новая ТОСЭР может быть создана в иркутском Байкальске

Главная Экономика
Иркутск
12:12 19 Июня 2019
проект, губернатор, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководство Иркутской области и госкорпорация ВЭБ.РФ могут совместно инициировать создание в Байкальске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). О планах руководства региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возможности создания новой ТОСЭР в Иркутской области ее губернатор Сергей Левченко проинформировал министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в ходе рабочей встречи в Москве 18 июня. По данным пресс-службы областного правительства, такая договоренность была достигнута во время переговоров губернатора с заместителем председателя ВЭБ.РФ Ириной Макеевой. Предложение по ТОСЭР для правительства РФ может быть сформировано уже в этом году.

Кроме того, госкорпорация может вернуться в проекты ликвидации отходов ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) и туристско-рекреационной зоны «Ворота Байкала». На сайте ВЭБ.РФ пока нет сообщения о встрече Ирины Макеевой с Сергеем Левченко и ее итогах.

Байкальск был основан в 1961 году как поселок строителей БЦБК. Напомним, что в 2013 году комбинат прекратил свою деятельность. В настоящее время население города составляет 12,7 тыс. человек.

14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОСЭР в соседней Республике Бурятия. Она будет включать Кабанский и Кяхтинский районы. В этой ТОСЭР предполагается построить птицеводческий комплекс и таможенно-логистический терминал.

Фото: официальный портал Иркутской области

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