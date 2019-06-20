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Обновленный генплан Улан-Удэ рассчитан на население в 550 тыс. человек

Главная Экономика
Иркутск
13:38 20 Июня 2019
население, развитие, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Улан-Удэ назначила на 3 июля публичные слушания по внесению изменений в генплан столицы Бурятии. Генплан принимался в 2008 году и требует обновления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным городских властей, действующий документ предполагает численность населения города в 400 тыс. человек. В настоящее же время в Улан-Удэ проживает, как минимум, 430 тыс. человек. Поправки в план предполагают, что эта цифра увеличится до 550 тыс.

Предложения по развитию Улан-Удэ подготовило московское ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». В частности, в них указаны новый мост через Уду и два варианта моста через Селенгу. Предусмотрен проект укрепления берегов Селенги.

По данным АТВ online, «Фонд развития Улан-Удэ» предложил городским властям создание сети канатных дорог. Реализовать проект может самарская компания «СКАДО Проект». Первым делом предполагается протянуть дорогу в Верхнюю Березовку, где создается полноценный горнолыжный комплекс.

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