Иркутские власти частично возместят ущерб пострадавшим от паводков

Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот. Деньги на материальную помощь выделят из регионального бюджета. Об этом сообщили в областном правительстве.

«Принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка», — говорится в сообщении.

Определены и размеры компенсаций. Так, за гибель посевов сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также животных жителям полагается выплата из расчета 4,5 тысячи рублей на одну сотку, но не более 45 тысяч рублей. Власти готовы компенсировать 50 тысяч рублей за корову, 25 тысяч рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тысяч рублей. За гибель свиней, овец, коз — 5000 рублей, 200 рублей за кроликов и птиц.

Напомним, из-за паводков в Иркутской области пострадали шесть районов. В регионе введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 338 человек госпитализированы в больницы, среди них 59 детей. С подтопленных территорий эвакуированы 2048 человек.