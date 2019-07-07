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На восстановление объектов в Иркутской области потребуется 28 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
12:04 7 Июля 2019
происшествия, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На восстановление разрушенных в результате паводков в Иркутской области объектов потребуется 28 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.  

«По оценке специалистов, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей», — цитирует чиновника ТАСС. 

По оценкам федеральных министерств, только на социальную инфраструктуру необходимо потратить 8,5 млрд рублей. Речь идет о ремонте школ, детских садов и других учреждений. 

Помимо этого, необходимо восстановить 3,5 тысячи домостроений жилого фонда Иркутской области. Для решения вопроса была создана рабочая группа, которую возглавил заместитель министра строительства России. Сейчас специалисты составляют график восстановления жилья. По словам Мутко, необходимо скорректировать генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун — это позволит исключить возможность застройки на подверженных подтоплению землях.

Новые места для строительства домов будут обозначены к 10 июля. Пострадавшим от паводка семьям позволят выбрать внешний облик домов. Жилье будет возводиться по таким же размерам, как и до паводка. Власти учтут и социальные нормы. До завершения работ люди останутся в «стационарных, удобных местах для проживания». Рассматривается вопрос предоставления комнат в свободных общежитиях.  

Напомним, из-за паводков в Иркутской области пострадали шесть районов. В регионе введен режим ЧС. С последствиями стихии борются около пяти тысяч военнослужащих. Это представители армии, Росгвардии и МЧС. 

По последним данным, почти 340 человек были госпитализированы в результате паводка в Иркутской области, 21 стали жертвами стихии.

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