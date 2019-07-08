Почти 24 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную помощь

В Иркутской области около 24 тысяч пострадавших от паводка получили единовременную материальную помощь – размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Дополнительно принято еще 1087 заявлений от иркутян. Кроме того, подготовлены документы для предоставления выплаты по частичной и полной утере имущества в размере от 50 до 100 тысяч рублей для 1692 человек, почти все из них получат максимальные суммы.
На выплаты в размере 1 млн рублей подали заявления 20 родственников, погибших в результате наводнения. У двух из них родных не было, их похоронят муниципальные предприятия.
«Уже произведены восемь выплат. По остальным ожидаем прибытия родственников из других субъектов, т.к. мы обязаны произвести выплату в равных долях всем членам семьи. Кроме того, с прокуратурой в Нижнеудинске и Тулуне отрабатываем по нескольким заявлениям, где из родственников есть, например, только племянники, которые не являются напрямую членами семьи. Их право на выплату определяется в судебном порядке», — цитирует «Интерфакс» заместителя министра социального развития иркутской области Светлану Иевлеву.