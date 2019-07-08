Почти 24 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную помощь

В Иркутской области около 24 тысяч пострадавших от паводка получили единовременную материальную помощь – размер выплаты составил 10 тысяч рублей. Дополнительно принято еще 1087 заявлений от иркутян. Кроме того, подготовлены документы для предоставления выплаты по частичной и полной утере имущества в размере от 50 до 100 тысяч рублей для 1692 человек, почти все из них получат максимальные суммы.

На выплаты в размере 1 млн рублей подали заявления 20 родственников, погибших в результате наводнения. У двух из них родных не было, их похоронят муниципальные предприятия.