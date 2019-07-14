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Иркутский Тулун: парк на месте паводка, жилье на новом месте

Главная Экономика
Иркутск
17:09 14 Июля 2019
паводок, губернатор, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Тулун в Иркутской области после наводнения ждут значительные перемены. На наиболее пострадавшей его территории разобьют парк, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.   

«Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, - сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается», - сказал губернатор Сергей Левченко ТАСС.

По признанию руководителя региона, процесс перевода земель сложен. Но высказанную Сергеем Левченко идею, поддерживает российский вице-премьер Виталий Мутко, который возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий иркутского паводка.

По словам мэра Тулуна Юрия Кариха, новое многоэтажное жилищное строительство запланировано в микрорайоне Угольщиков на площади 10,8 га. Малоэтажное – в районе, связывающем ул. Кедровую, Скальную и Таежную (6,7 га). Индивидуальное жилищное строительство планируется на территории в 136 га, являющейся продолжение жилого массива «Березовая роща».

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, к утру сегодняшнего дня в Тулуне На сегодняшний день в городе Тулуне оставались подтопленными 67 жилых домов, в которых проживает 168 человек.

«По состоянию на 13 июля 2019 года подготовлена схема электроснабжения пассажирского автотранспортного предприятия, но из-за сырости возможности подключения нет», - говорится, в частности, в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Фото: официальный сайт Тулуна

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