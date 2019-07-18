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Иркутская область планирует получить 16,5 млрд рублей на жилье для пострадавших

Главная Экономика
Иркутск
11:17 18 Июля 2019
правительство, средства, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении Иркутской области 16,5 млрд руб. Средства будут направлены на восстановление и строительство жилья после наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

О предстоящем заседании правительства с такой повесткой сообщил иркутский губернатор Сергей Левченко. По данным областного правительства, в регионе завершаются выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций пострадавшим, потерявшим имущество. Почти 37 тыс. жителей получили по 10 тыс. руб., 50 тыс. или 100 тыс. руб. – 13,7 тыс.

«По решению комиссии за капитальный ремонт квадратного метра будет компенсироваться 6 тысяч рублей. Там, где дома восстановить невозможно, жилье будет приобретаться за счет государства. Человек должен будет выбрать индивидуальный жилой дом на 15 сотках земли или квартиру в многоквартирном доме в любом населенном пункте Иркутской области», - рассказал о дальнейшем порядке оказания поддержки Сергей Левченко.

По данным «Росгосстраха», за две недели компания выплатила пострадавшим от наводнения более 162 млн руб. Всего в ее адрес поступило почти 600 заявлений от страхователей, эксперты успели провести осмотр и оценку 572 застрахованных объектов.

По данным на 17 июля, в иркутском Тулуне оставались подтопленными 46 домов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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