Резервный фонд открыли для пострадавших от иркутского наводнения

Из федерального Резервного фонда Иркутская область получит 14,1 млрд руб. Средства пойдут на обеспечение жильем пострадавших от наводнения. О решении российского правительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание правительства РФ состоялось сегодня. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, средства пойдут на покупку нового жилья, проведение капитального ремонта и строительство домов.

«Также мы сегодня распределяем субсидии. Продолжается оказание помощи жителям Иркутской области, которые пострадали от наводнения. Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда весьма значительной суммы – до 14,1 млрд рублей для решения жилищных вопросов», - сказал он.

В Иркутской области, как сообщали Sibnovosti.ru, ожидали несколько большей суммы. Губернатор Сергей Левченко говорил о 16,5 млрд руб.

«Это (14,1 млрд руб. – Sibnovosti.ru) именно приблизительная сумма, поскольку она может отклоняться и в меньшую сторону, и в бόльшую, в зависимости от того, какие конкретно строения, в каком количестве необходимо будет строить», - пояснил Дмитрий Медведев, говоря о сегодняшнем решении правительства.

По данным правительства Иркутской области, дождаться строительства нового жилья потерявшие его жители региона смогут, в том числе, в трех общежитиях. Они будут возведены в Тулуне, Нижнеудинске и Чуне. Их суммарная вместимость – 800 человек. В Тулуне новое постоянное жилье будет построено с ценой 1 кв. м 45 тыс. руб.

Фото: официальный портал Иркутской области