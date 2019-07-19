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Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОСЭР «Бурятия»

Главная Экономика
Иркутск
10:40 19 Июля 2019
территория, инвестиции, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Бурятия» появились первые резиденты. Соответствующие соглашения с двумя компаниями подписало АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соглашения были подписаны вчера в Улан-Удэ присутствии российского вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По данным официального портала республики, ООО «Ноябрьскпродсервис» планирует построить в поселке Селенгинск Кабанского района птицеводческий комплекс мощностью 30 тыс. т мяса бройлеров (живым весом) в год. В строительство, рассчитанное на 2019 -2021 годы, будет инвестировано 4,8 млрд руб.

В ЕГРЮЛ указывается, что единственным учредителем ООО «Ноябрьскпродсервис» с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Владимир Тавлеев.

Второе соглашение подписано с ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки». Терминал будет создан в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Предполагается вложить в проект 725 млн руб. Учредителями компании ЕГРЮЛ называет Лили Размиашвили и Эльвиру Доржиеву.

«Коридор «Наушки – Кяхта» - это перевозки из Китая на Запад и с Запада на Восток. Это и автомобильные, и железнодорожные перевозки. В таможенно- логистическом терминале планируются как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги», - приводит официальный портал Бурятии комментарий главы республики Алексея Цыденова. 

ТОСЭР «Бурятия» была создана в июне 2019 года.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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