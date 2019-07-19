Реконструкция аэродрома Братска обойдется не дороже 1,17 млрд рублей

Расходы на реконструкцию аэродромного комплекса в городе Братске Иркутской области не превысят 1,17 млрд руб. Запрос предложений объявило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным заказчика, реконструкция предполагает, прежде всего, строительство взлетно-посадочной полосы, сети рулежных дорожек, перрона и водосточно-дренажной сети. 1,17 млрд руб. является начальной (максимальной) ценой контракта. Средства будут предоставлены федеральным бюджетом.

Датой рассмотрения и оценки заявок утверждено 26 июля 2019 года. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска – одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. По данным об аффилированных лицах на 30 июня 2019 года, единственным акционером ПАО «Аэропорт Братск» является ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

Фото: сайт ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»