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Реконструкция аэродрома Братска обойдется не дороже 1,17 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
18:46 19 Июля 2019
аэропорт, цена, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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Расходы на реконструкцию аэродромного комплекса в городе Братске Иркутской области не превысят 1,17 млрд руб. Запрос предложений объявило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным заказчика, реконструкция предполагает, прежде всего, строительство взлетно-посадочной полосы, сети рулежных дорожек, перрона и водосточно-дренажной сети. 1,17 млрд руб. является начальной (максимальной) ценой контракта. Средства будут предоставлены федеральным бюджетом.

Датой рассмотрения и оценки заявок утверждено 26 июля 2019 года. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска – одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. По данным об аффилированных лицах на 30 июня 2019 года, единственным акционером ПАО «Аэропорт Братск» является ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

Фото: сайт ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

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