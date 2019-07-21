Сумма ущерба аграриям в зоне паводка в Иркутской области увеличилась до 250 млн рублей, сообщил журналистам губернатор области Сергей Левченко.

«Сейчас готовится еще одна партия документов от наших аграриев, поэтому сумма вырастет до 250 миллионов рублей», - сказал губернатор, которого цитирует РИА Новости.

Всего в зоне паводка оказались 8,5 тыс гектаров посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысячи личных подсобных хозяйств.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. В результате наводнения погибли 25 человек, 8 пропали без вести.