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Сумма ущерба аграриям в зоне паводка в Иркутской области увеличилась до 250 млн рублей

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Иркутск
20:17 21 Июля 2019
иркутск, паводок, наводнение, ущерб, аграрии
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Сумма ущерба аграриям в зоне паводка в Иркутской области увеличилась  до 250 млн рублей, сообщил журналистам губернатор области Сергей Левченко.

«Сейчас готовится еще одна партия документов от наших аграриев, поэтому сумма вырастет до 250 миллионов рублей», - сказал губернатор, которого цитирует РИА Новости.

Всего в зоне паводка оказались 8,5 тыс гектаров посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысячи личных подсобных хозяйств.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. В результате наводнения погибли 25 человек, 8 пропали без вести.

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