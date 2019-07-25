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Пострадавшие от иркутского наводнения получат компенсации до 10 августа

Главная Экономика
Иркутск
18:31 25 Июля 2019
наводнение, президент, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Совещание состоялось 19 июля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ опубликован на сайте главы государства. В нем указывается, что списки граждан, пострадавших от наводнения, должны быть полностью составлены к 1 августа. А до 10 августа попавшим в них необходимо выплатить денежные средства в полном объеме. До 1 сентября предстоит провести оценку ущерба, который понесли жилые помещения, а также объекты социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. К этому дню должен быть оценен и ущерб личным подсобным хозяйствам граждан.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении новых производств в г. Тулун Иркутской области в целях снижения монопрофильности его экономики и создания новых рабочих мест», - говорится также в документе.

В числе ответственных за выполнение различных поручений названы премьер-министр Дмитрий Медведев, его заместители Виталий Мутко и Юрий Трутнев, глава президентской администрации Антон Вайно, иркутский губернатор Сергей Левченко.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 18 июля состоялось заседание правительства РФ. На нем было принято решение выделить Иркутской области из федерального Резервного фонда 14,1 млрд руб. Эти средства пойдут на обеспечение жильем пострадавших от наводнения.

Тем временем, правительство Иркутской области направило 250 млн руб. на поддержку бизнесменов затопленных территорий.

«Пострадавшим от паводка предпринимателям будут частично возмещены затраты на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса», - сообщила заместитель министр экономического развития региона Марина Петрова.

В 109 населенных пунктах Иркутской области в результате наводнения подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибло 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Фото: официальный портал Иркутской области

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