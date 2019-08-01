В пережившем наводнение иркутском Тулуне готовят площадку для нового жилья

Компания «Востсибстрой» приступила к подготовке первой строительной площадки для возведения жилья в иркутском Тулуне. Этот город сильнее других пострадал от первой волны паводка в Иркутской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадка расположена рядом с дворцом культуры «Прометей». По данным официального сайта Тулуна, здесь будет построено малоэтажное жилье для тех, кто утратил дома и квартиры в результате наводнения. Одновременно идет обследование площадки в микрорайоне «Березовая роща» для возможного индивидуального жилищного строительства.

Группа компаний «Востсибстрой» работает на строительном рынке около 25 лет. Она возводит жилые комплексы, объекты промышленного строительства и социальной инфраструктуры в Иркутской области, республиках Бурятия и Хакасия и др.

По данным иркутского правительства, от первой волны паводка в регионе пострадало почти 11 тыс. домов и помещений. Предстоит снести или отремонтировать более 9 тыс. домов.

Фото: официальный сайт Тулуна