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Иркутский Байкальск приблизился к статусу ТОСЭР

Главная Экономика
Иркутск
15:27 4 Августа 2019
статус, губернатор, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская область подала заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Байкальске. Город пострадал в ходе второй волны паводка, обрушившейся на регион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О новых шагах в реализации этой инициативы властей региона рассказал иркутский губернатор Сергей Левченко.

«Вчера у нас работала в Байкальске Ирина Макеева, руководитель Фонда моногородов. Мы договорились о том, что подаем заявку о создании там территории экономического развития. Две заявки ушли, и мы вместе уже работаем по Тулуну (город, наиболее пострадавший от паводков), и будем работать также по Байкальску, который не в таком объеме, как Тулун, но определенный ущерб понес», - процитировал ТАСС руководителя области.

Как писали Sibnovosti.ru, о возможности создания новой ТОСЭР в Иркутской области ее губернатор Сергей Левченко проинформировал министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина еще до паводка - в ходе рабочей встречи в Москве 18 июня. По данным пресс-службы областного правительства, такая договоренность была достигнута во время переговоров губернатора с заместителем председателя ВЭБ.РФ Ириной Макеевой.

Ранее градообразующим предприятием Байкальска являлся «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», который был закрыт в 2013 году. Вторая волна паводка пришла в город 26 июля. За несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. В результате обрушился мост через реку Солзан, был поврежден участок федеральной трассы.

Фото: официальный портал Иркутской области

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