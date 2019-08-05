Сокращается экспорт леса из Иркутской области

Экспорт леса из Иркутской области сокращается. Об этом свидетельствуют последние данные Сибирского таможенного управления (СТУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В СТУ подвели итоги экспорта леса и лесоматериалов из Иркутской области, являющейся лидером в РФ по заготовке древесины, в первом полугодии 2019 года. Согласно подсчетам, произведенным ведомством, в зоне действия Иркутской таможни за шесть месяцев было вывезено за рубеж 5,74 млн куб. м такой продукции на сумму $737,4 млн. Таким образом, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 9%.

При этом в СТУ отметили сокращение объема экспорта как круглого леса (на 27%), так и обработанных лесоматериалов (минус 2%).

По данным таможенников, в первом полугодии 2019 года на «кругляк», обработанные лесоматериалы и целлюлозу ($1,33 млрд) пришлось в общей сложности 46% всего иркутского экспорта в стоимостном выражении.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления