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Сокращается экспорт леса из Иркутской области

Главная Экономика
Иркутск
13:07 5 Августа 2019
лес, экспорт, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
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Экспорт леса из Иркутской области сокращается. Об этом свидетельствуют последние данные Сибирского таможенного управления (СТУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В СТУ подвели итоги экспорта леса и лесоматериалов из Иркутской области, являющейся лидером в РФ по заготовке древесины, в первом полугодии 2019 года. Согласно подсчетам, произведенным ведомством, в зоне действия Иркутской таможни за шесть месяцев было вывезено за рубеж 5,74 млн куб. м такой продукции на сумму $737,4 млн. Таким образом, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 9%.

При этом в СТУ отметили сокращение объема экспорта как круглого леса (на 27%), так и обработанных лесоматериалов (минус 2%).

По данным таможенников, в первом полугодии 2019 года на «кругляк», обработанные лесоматериалы и целлюлозу ($1,33 млрд) пришлось в общей сложности 46% всего иркутского экспорта в стоимостном выражении.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

 

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