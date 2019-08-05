Корейская компания присматривается к вертолетам бурятского производства

Южнокорейская Sungin Group рассматривает возможность покупки партии вертолетов производства «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ). О перспективах сделки сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что корейская компания заинтересована в расширении своего вертолетного парка, стало известно в ходе встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с делегацией корейских бизнес-кругов. Она состоялась в минувшие выходные.

По данным официального портала Бурятии, в ходе визита в регион представители Sungin Group проявили интерес к многофункциональному вертолету Ми 171-А2. Его первые испытания прошли в 2014 году. На сайте холдинга «Вертолеты России» этот вертолет назван «совершенной классикой». В планах Sungin Group – увеличить свой парк воздушных судов с восьми до 20 машин.

«Глава Бурятии со своей стороны обещал содействие в случае приобретения партии вертолетов У-УАЗ», - говорится в пресс-релизе правительства республики.

Ранее, в конце июля этого года, в Бурятии завершила бизнес-миссию Торговая палата Северной Кореи.

Фото: сайт холдинга «Вертолеты России»