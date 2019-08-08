Иркутск заваливает мусором

«Мусорная» реформа дала сбой еще в одном сибирском городе – Иркутске. Здесь отказались вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО) подрядчики регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вывозить мусор отказались ООО «Петр и компания», ООО САХ и ООО «Иртранском».

«Посчитав, что их услуги оплачиваются не в полном объеме, с 1 августа текущего года они отказались от исполнения взятых на себя обязательств, прихватив с собой принадлежащие им мусорные контейнеры», - рассказали в прокуратуре Иркутска.

В надзорном органе отметили, что односторонний отказ от исполнения обязательств в данном случае не допускается. Поэтому руководителям трех упомянутых транспортных компаний внесены представления «с требованием незамедлительно принять меры к устранению нарушений закона».

«Организации изымающие бункера и контейнеры в нарушение действующих санитарных правил вываливают накопленные коммунальные отходы на месте изъятого оборудования, бункеров и контейнеров. Данное обстоятельство приводит к образованию завалов на контейнерных площадках, так как исключает механизированный способ погрузки ТКО. Несмотря на то, что ответственность за подобного рода ситуации лежит на собственниках контейнерных площадок, компания собственными усилиями и за счет собственных ресурсов осуществляет частичную замену оборудования и ликвидацию образованных завалов на контейнерных площадках», - говорится в заявлении «РТ-НЭО Иркутск».

В мэрии Иркутска уверяют, что контейнерные площадки жилых домов очистят от мусора до конца недели. Для решения этой задачи будет задействовано муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее конфликт в связи с оплатой регоператором ООО «Экология-Новосибирск» услуг транспортных фирм возник в Новосибирске. В результате ООО «Ла транс» и ООО «Эко-лайн» обратились с заявлением в Федеральную антимонопольную службу.

Фото: сайт ООО «РТ-НЭО Иркутск»