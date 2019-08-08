Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

Авиакомпания СКОЛ получила пять вертолетов Ми-8АМТ. Машины выпущены на «Улан-Удэнском авиационном заводе» (У-УАЗ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным холдинга «Вертолеты России», эти Ми-8АМТ изготовлены в транспортном варианте. Они оснащены усиленной трансмиссией.

«По просьбе заказчика мы поставили на машины дополнительное оборудование. Воздушные суда оборудованы бортовой стрелой с лебедкой СЛГ-300, наличие которой значительно расширяет сферу применения вертолетов. А благодаря установленным дополнительным внешним топливным бакам увеличивается дальность полета», - приводится на сайте холдинга комментарий управляющего директора АО У-УАЗ Леонида Белых.

Авиакомпания СКОЛ работает на рынке вертолетных услуг в России и за рубежом. Ее центральный офис находится в Калининграде, филиалы работают в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: сайт холдинга «Вертолеты России»